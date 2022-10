Un Wine boat sul Naviglio per la Milano Wine Week

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Una Wine Boat del Consorzio Chianti, in partenza tutti i giorni dal molo del Naviglio Grande, è tra le proposte della Milano Wine Week, la manifestazione dedicata alla promozione, al racconto e all'esperienza del vino, di cui ha preso ufficialmente il via la quinta edizione.

La scelta degli organizzatori è stata quella di dare alla rassegna un approccio fortemente immersivo, improntato all'avvicinamento del pubblico tramite degustazioni e workshop, tra il nuovo hub di Palazzo Serbelloni, che accoglie le principali iniziative rivolte ai consumatori, e lo storico headquarter di Palazzo Bovara, polo di riferimento nell'ambito business. Tornano anche i Wine District, nati come presidi dei Consorzi, che quest'anno sono sei. Tra le proposte, anche un Wine Bus con itinerario di degustazione alla scoperta degli angoli più belli di Milano.

Rivolta al pubblico anche l'iniziativa "Coravin per Keith Haring", che fino al 16 ottobre vede cinque ristoranti del capoluogo lombardo - Berton, Locanda alla Scala, 142 Restaurant, Locale e Desco - trasformare le proprie vetrine con il pattern del celebre artista newyorkese proponendo speciali menù degustazione.

Gli operatori del settore ieri si sono invece riuniti per i MWW Awards, giunti alla loro seconda edizione, che hanno premiato le migliori selezioni vinicole d'Italia sia nel settore della somministrazione con il "Premio Carta Vini" - tra i ristoranti St. Hubertus e Enoteca Pinchiorri per la categoria "Tre Stelle" - che in quello della distribuzione con il "Premio Wine Retail", dedicato al mondo della vendita al dettaglio.

Questo riconoscimento è stato assegnato a 4 realtà: Vinoteca al Chianti per le enoteche, Pellegrini per la distribuzione, 3K Wine per gli shop online e Trapizzino per le catene di distribuzione. Assegnati inoltre, a personaggi di spicco e realtà del settore, 8 premi speciali: tra questi, il riconoscimento al Miglior Sommelier Under 35, assegnato a Sebastian Ferrara, quello al Miglior Professionista del Vino "Consorzio Lugana", andato a Valentina Bertini,e il Premio alla Carriera "Milano Wine Week", consegnato a Hans Terze. (ANSA).