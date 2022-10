Alla Kasa dei libri in mostra tutte le copertine di Munari

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Sarà presente domani, 13 ottobre, agli incontri munariani in corso alla Kasa dei Libri di Milano Stefano Salis, giornalista che si occupa con continuità di grafica editoriale. L'incontro avrà inizio alle ore 18. La mostra, cominciata a settembre, comprende tutte le copertine che Bruno Munari ha curato per i libri altrui (cioè puramente da grafico, non da autore) nel corso della sua lunga attività, dalla prima del 1930 (l'oscuro libro 'Aquilotto implume' di tale Giuseppe Romeo Toscano) fino alle ultime dei tardi anni Ottanta. In totale si tratta di circa 400 volumi, che costituiscono la più importante mostrata sulla grafica di Munari mai organizzata in Italia. La sezione iniziale riguarda i primi quindici anni di attività, caratterizzati soprattutto dalla collaborazione con alcune riviste, tra cui 'La lettura' del Corriere della Sera, di cui sono presenti tutte le 9 copertine realizzate. Di particolare rilevanza quelle per 'La Rivista Illustrata del Popolo d'Italia', mensile del quotidiano del Partito Nazionale Fascista, spesso molto esplicitamente propagandistiche e per questo in generale escluse dalle mostre per una censura da politically correct. In mostra anche i libri con le copertine realizzate per diversi editori, tra cui Bompiani, Einaudi e Rizzoli. Per il Club degli Editori viene esposta l'intera produzione munariana. tra cui le 77 sovracoperte della collana 'Un libro al mese, dal primo titolo del 1960 al dicembre 1966.

Ci sono inoltre una sezione dedicata ai bambini, con tutti i libri di Rodari e Nico Orengo illustrati da Munari per la collana 'Libri per ragazzi' da lui diretta per Einaudi; le collaborazioni con alcune riviste degli anni Cinquanta, in particolare 'Domus' diretta da Gio Ponti; una dozzina di copertine di dischi che sono state prestate dal collezionista Mauro Chiabrando. La mostra allestita dalla Kasa dei Libri diretta da Andrea Kerbaker si chiuderà il 23 ottobre. (ANSA).