'Non è solo fatica, è amore': i campioni si raccontano

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Arriva oggi in libreria "Non è solo fatica, è amore", libro scritto da monsignor Dario Edoardo Viganò, accademico e scrittore, e dal giornalista Valerio Alessandro Cassetta, pubblicato da Edizioni San Paolo. Il libro contiene interviste a Giorgio Chiellini, Alessandro Bastoni, Ciro Immobile, Luca Mazzitelli, Antonella Palmisano, Vanessa Ferrari, Francesco Moser, Oney Tapia, Valentina Rodini, Enrico Berrè.

"La fatica - scrive nella prefazione Papa Francesco - fa parte del gioco, è una componente fondamentale, è un peso che ti spezza, ti logora e destabilizza, ma a quella fatica, che assume molteplici forme, va trovato un significato. Un senso. E allora il suo giogo si farà più lieve. L'atleta che, nella fatica, vede oltre, è come il santo che non accusa il peso e guarda lì dove gli altri non vedono". Secondo Papa Francesco, "c'è una stretta e profonda relazione tra sport, vita e fede. Gli atleti che praticano sport ad alto livello improntano la loro intera esistenza intorno a determinati principi: il rispetto del prossimo e delle regole, la lealtà, l'impegno, il sacrificio, l'inclusione, lo spirito di gruppo, l'altruismo e la voglia di elevarsi".

Un libro in cui, intervistati sulla loro storia e sui loro valori, i campioni ci parlano di sé e dei successi più intimi, più decisivi: la solidarietà, la lealtà, la riconoscenza, il perdono, la generosità, la capacità di rialzarsi dopo ogni caduta.

Dario Edoardo Viganò, a cui papa Francesco ha affidato la riforma dell'intero sistema comunicativo della Santa Sede, attualmente è vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e delle Scienze Sociali. Da due anni conduce alcune trasmissioni, come 'Le ragioni della speranza', parte del programma 'A sua immagine'. Valerio Alessandro Cassetta, giornalista professionista, nel 2018 ha ricevuto il 'Premio di giornalismo sportivo Antonio Ghirelli' e attualmente lavora nell'ufficio stampa di Sport e Salute spa. (ANSA).