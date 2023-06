Valditara visita in India il progetto sociale di Brembo e Cesvi

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Il ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara è stato in visita al progetto sociale Casa del Sorriso nella città di Pune, in India, nato nel 2017 dalla collaborazione di Brembo con Fondazione Cesvi.

Nell'occasione della visita, il ministro ha potuto conoscere la realtà del progetto che ha l'obiettivo di sostenere donne e bambini in situazioni di forte vulnerabilità e che consiste in un centro servizi all'interno di un edificio situato a Bibwedi e in tre centri educativi per bambini e ragazzi in zone degradate della periferia di Pune.

"Ho visitato la scuola aperta a Pune nel contesto del progetto House of Smile nato per contrastare la dispersione scolastica. Un'iniziativa importante che unisce Brembo Freni India, Cesvi e l'organizzazione indiana Swadhar", ha detto il ministro Valditara.

"In Brembo da sempre abbiamo una forte attenzione sociale ai territori in cui operiamo", afferma Cristina Bombassei, chief csr officer di Brembo. "Il nostro impegno - aggiunge - è rivolto tra gli altri anche al tema fondamentale dell'istruzione, con un occhio di riguardo per chi vive situazioni di vulnerabilità.

Questa è proprio una delle finalità del progetto la Casa del Sorriso a Pune e siamo pertanto orgogliosi che il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sia venuto in visita per conoscere questa realtà, stimolandoci a voler continuare nel nostro impegno e contributo verso le comunità locali". (ANSA).