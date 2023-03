Scalo Milano investe 40 milioni per crescere

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Dopo aver concluso il 2022 con risultati significativamente positivi, oltre 3,4 milioni di visitatori (+25% rispetto al 2021) e una percentuale di crescita del fatturato aggregato del +32%, Scalo Milano Outlet & More annuncia un nuovo investimento di oltre 40 milioni di euro per crescere.

Il piano di ampliamento prevede 9.000 metri quadrati che si aggiungeranno alla superficie esistente, per un totale di 44.000 metri quadrati di cui 1.300 destinati al co-working.

Il progetto è stato illustrato dall'amministratore delegato Davide Lardera in presenza di Ettore Lonati, presidente del gruppo Lonati che detiene la proprietà dell'Outlet e Adele Lonati, presidente di Scalo Milano Outlet & More. Prevede un parcheggio multipiano già inaugurato di 20mila metri quadrati con ulteriori 700 posti auto e la realizzazione di una struttura sviluppata su tre livelli con 32 nuove unità che creeranno altri 300 posti di lavoro. Sono 32 le nuove unità, di cui 27 negozi e 5 ristoranti, che genereranno oltre 300 nuovi posti di lavoro, che si aggiungeranno agli attuali 1.200.

"Il nostro è un importante progetto di riqualificazione urbana partito nel 2009 con l'acquisizione da parte del Gruppo Lonati di un'area che in passato ha ospitato lo storico stabilimento Saiwa" spiega Davide Lardera. (ANSA).