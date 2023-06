Fontana, grazie ai lombardi siamo la regione che cresce di più

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - "Il commissario Gentiloni ha ricordato che la Lombardia è la regione che cresce di più a livello europeo: bisogna dire che è grazie ai cittadini lombardi": secondo il governatore Attilio Fontana che ha voluto essere presente a Cremona per il 2 giugno, festa della Repubblica "per far sentire come Regione Lombardia sia vicina al territorio cremonese come a tutti i territori della regione, nessuno escluso". "E credo che questa - ha aggiunto - sia la rappresentazione del significato di questa Regione, cioè questo senso di sussidiarietà, di vicinanza ai territori, di esaltazione delle specificità, di premiazione di tutto ciò che di buono c'è in questa regione. E in questa regione le cose buone sono moltissime". (ANSA).