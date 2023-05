Lombardia consegna la Rosa Camuna, premio alla memoria a Maroni

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Consegnati oggi all'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia i premi Rosa Camuna 2023, l'onorificenza più alta della Regione. La cerimonia si è aperta con un minuto di silenzio per l'Emilia-Romagna.

Tra i premiati, alla memoria, anche l'ex governatore lombardo Roberto Maroni.

Riconoscimenti, tra gli altri, anche per Damiano Rizzi e l'organizzazione 'Sole Terre', che ha portato e curato in Lombardia i bambini malati oncologici dell'Ucraina, l'Associazione Cometa di Como e la Ledha, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

"Una celebrazione - ha spiegato il governatore Attilio Fontana - che vuole essere un modo per ringraziare tutta la gente della Lombardia che merita un premio per quello che ha sempre dimostrato di essere e per le risposte che riesce sempre a offrire".

"La Rosa Camuna - ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale Federico Romani - simboleggia le radici più vere e profonde della nostra comunità che ha sempre fatto dei valori dell'agire concreto e della solidarietà i loro tratti distintivi".

Premio alla memoria anche per l'ex sciatrice azzurra Elena Fanchini, deceduta lo scorso febbraio.

Rosa Camuna, tra gli altri, anche per il presidente di Feralpi Group Giuseppe Pasini, per Regina De Albertis - prima donna a guidare Assimpredil Ance( l'associazione delle imprese edili e complementari di Milano, Lodi, Monza e Brianza), per Max Pezzali - non presente alla cerimonia -, Andrea Pucci, Mauro Della Porta Raffo e Paolo De Nadai, che nel 2016 ha fondato One Day Group. (ANSA).