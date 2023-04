Incidente al Pirellone, Regione Lombardia ricorda le vittime

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Ventuno anni fa, il 18 aprile 2002, un piccolo aereo da turismo colpì Palazzo Pirelli all'altezza del 26/o piano: oggi l'istituzione regionale ricorda le vittime dell'incidente, tra cui il pilota del piper, Luigi Fasulo, 67 anni, e due avvocatesse dipendenti dell'Ufficio legislativo della Giunta lombarda, Annamaria Rapetti, 40 anni, originaria di Lodi e monzese di adozione, e la milanese Alessandra Santonocito, 39 anni. Oltre alle tre vittime, l'incidente provocò circa settanta feriti. "Ritengo fondamentale ricordare le nostre due amiche, colleghe e avvocatesse e chi, all'epoca, subì una ferita o comunque ebbe dei danni fisici gravi" ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Ricordarli tutti insieme vuol dire rinnovare la presenza di queste persone.

Chi lavora in questa istituzione la vive come qualcosa di più di un semplice lavoro con un senso di appartenenza che ci spinge a ricordare chi ha perso la vita in un modo così tragico". La Giunta lombarda, in collaborazione con il Consiglio, ha deciso di istituire due borse di studio in ricordo delle due avvocatesse: un gesto "doveroso" per il presidente Fontana: "È la cosa migliore premiare dei ragazzi nel ricordo di queste due valenti dipendenti di Regione Lombardia". (ANSA).