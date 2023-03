Omaggio a Jannacci in piazza Città di Lombardia

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - E' un omaggio in musica quello che Regione Lombardia ha deciso di riservare a Enzo Jannacci a dieci anni dalla morte. Oggi e domani le sue canzoni vengono diffuse in piazza Città di Lombardia, la piazza che della sede della Regione.

Oggi la conferenza stampa di presentazione dei 'Vini di Lombardia al Vinitaly', , si è aperta sulle note di 'La fotografia' di Jannacci e con un ricordo dell'artista.

"Molto di più di un cantautore. Un artista a tutto tondo capace di stupire e di regalare emozioni uniche. Originale, spesso pungente, mai banale - ha scritto sui social il governatore Attilio Fontana -, Enzo Jannacci rimarrà sempre un punto di riferimento della cultura lombarda e nazionale. Per questo Regione Lombardia, con il presidente Roberto Maroni, gli ha intitolato il Belvedere del 31° piano del Palazzo Pirelli, il grattacielo storico di Milano e sede del Consiglio Regionale" (ANSA).