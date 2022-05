A Palazzo Pirelli canti sardi per centenario di Berlinguer

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - In occasione del centenario della nascita dello storico segretario del Pci Enrico Berlinguer, domenica 22 maggio alle 11 l'Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli ospiterà un concerto di canti sardi.

Il Consiglio regionale patrocinerà l'evento che vedrà sul palco del Gaber i 'Tenores di Neoneli', gruppo che da quasi 50 anni si esibisce in tutto il mondo, come ambasciatori del canto sardo a tenore.

"Il concerto - ha commentato il consigliere leghista Roberto Mura - è un momento importante non solo per quello che Berlinguer ha rappresentato per la storia del Paese", ma anche "per me, a titolo personale, perché essendo figlio di genitori sassaresi - ha aggiunto - ho avuto la fortuna di conoscerlo quando ero un ragazzino, grazie al fatto che Enrico è stato compagno di scuola di mio padre". Al concerto sarà possibile accedere gratuitamente. (ANSA).