Piazza della Loggia, Marco Toffaloni condannato a 30 anni

Il tribunale dei minori di Brescia ha condannato a trent'anni per strage Marco Toffaloni.

Secondo i giudici bresciani è uno degli esecutori della strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. La sentenza di condanna in primo grado è arrivata dopo quasi otto ore di camera di consiglio. L'imputato, oggi 67enne e cittadino svizzero e all'epoca non ancora 17enne, non era presente in aula così come non è mai stato presente durante tutto il processo.

"È solo il primo passo, naturalmente, perché adesso poi bisogna aspettare gli altri gradi di giudizio, aspettare soprattutto le motivazioni. Comunque, per me, credetemi, la cosa principale, a parte le responsabilità individuali, è che è venuta fuori la verità del contesto". Lo afferma Silvio Bonfigli, magistrato oggi a capo della procura di Cremona che assieme alla collega Bressanelli ha rappresentato l'accusa nel processo a carico di Marco Toffaloni, condannato a trent'anni davanti datribunale dei minori per la strage di Piazza della Loggia.

"Quindi è un passo importante perché questa è la verità processuale che lentamente anche se inesorabilmente si avvicina a quella storica. Di certo - ha aggiunto Bonfigli - se tutti avessero fatto il loro dovere ad agosto del 1974, questo sarebbe stato un caso risolto".





