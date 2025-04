Piazza della Loggia, attesa la sentenza sull'ex minore Marco Toffaloni

I giudici del tribunale dei minori di Brescia sono in camera di consiglio per decidere sulla sentenza a carico di Marco Toffaloni, ritenuto uno degli esecutori materiali della strage di Piazza della Loggia.

Toffaloni, oggi cittadino svizzero e mai presentatosi in aula durante il processo, il 28 maggio 1974 non aveva neanche 17 anni e per questo a distanza di 51 anni viene giudicato dal tribunale dei minori. I pm hanno chiesto per lui la condanna a trent'anni di carcere, il massimo previsto nei processi minorili. La sentenza è attesa nel primo pomeriggio.



