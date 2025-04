Omaggio a Rauschenberg nel caveau delle Gallerie d'Italia

Termina nel caveau delle Gallerie d'Italia in Piazza Scala a Milano, progettato nei primi anni del secolo scorso da Luca Beltrami per contenere le cassette di sicurezza della Banca Commerciale Italiana, il progetto espositivo dedicato a Robert Rauschenberg - nel centenario della nascita - di Intesa Sanpaolo, che è main partner di miart, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea in programma dal 4 al 6 aprile.

L'esposizione a cura di Luca Massimo Barbero, curatore associato della Collezione di Arte e Moderna di Intesa Sanpaolo, parte dall'area lounge della Banca dove è esposto il capolavoro dell'artista statunitense Blu exit, della serie "Combine Painting", e prosegue nel caveau delle Gallerie, eccezionalmente aperte al pubblico su prenotazione nei giorni di miart, dove sono esposte tre opere dell'artista - Scripture del 1974, Gulf del 1969, Clearing sempre del 1969 - selezionate dalla Collezione Luigi e Peppino Agrati, raccolta d'arte contemporanea oggi parte delle collezioni del Gruppo Intesa Sanpaolo grazie al lascito del Cavalier Luigi Agrati. Oggi il caveau non contiene più cassette di sicurezza ma custodisce circa 500 dipinti appartenenti alla collezione Intesa Sanpaolo, appesi su pannelli di rete scorrevoli.

Intesa Sanpaolo è presente a miart anche con Private Banking, con incontri dedicati al servizio di art advisory, rivolto a chi considera l'arte un'opportunità di crescita diversificata del proprio patrimonio.



