Medico Fisi, "Subito intervento a Brignone, brutta frattura"

"Non sta bene, ha una frattura abbastanza importante del piatto tibiale laterale: abbiamo valutato gli esami e vista la situazione della cute. Abbiamo deciso di andare in sala operatoria subito. E' una frattura impegnativa, l'osso è rotto in maniera significativa: speriamo vada tutto per il meglio, per il recupero servono mesi". Così il dottor Andrea Panzeri presidente della Commissione Medica FISI che opererà la campionessa azzurra.

"Lei è forte, è sana e non si è mai fatta male in maniera seria in carriera - sottolinea Panzeri . Ora bisogna capire come ridurre la frattura. L'intervento non credo durerà meno i 90-120 minuti. L'ho trovata serena, come tutte le grandi atlete quando si fanno male: certo non può essere felice. Ha avuto una stagione eccezionale e questa cosa non ci voleva. Anche lei saprà reagire".

"Lei è una tigre, anche l'infortunio lo sa accettare e quindi speriamo vada per il meglio. Il post operatorio, quante viti dovremmo impiantare e poi avrà un periodo di scarico. Speriamo che il ginocchio non si gonfi troppo. Recupero non sarà velocissimo, parliamo di mesi", conclude Panzeri.



