Massimiliano De Carolis nuovo Ceo di Sirti Digital Solutions

Massimiliano De Carolis è stato nominato amministratore delegato di Sirti Digital Solutions, società del gruppo Sirti che opera su servizi Ict, system integration e tecnologie digitali. De Carolis - è scritto in una nota della società che annuncia la nomina - si occuperà di consolidare la traiettoria che ha contraddistinto Sirti Digital Solutions nel corso degli ultimi anni, valorizzando le competenze interne e puntando alle opportunità legate alle tecnologie di ultima generazione e al percorso di digitalizzazione del Paese. Massimiliano De Carolis, laureato in Economia alla Bocconi, porta in dote una lunga esperienza in Italia ed all'estero nella guida di realtà tecnologiche e nell'accelerazione della trasformazione digitale di aziende leader nei settori tech, telco e insurance. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in società di primo piano come BCG, H3G, Vodafone, Reply e Zurich, contribuendo alla crescita del business e all'adozione di soluzioni innovative in ambito Ict. "Siamo lieti di accogliere Massimiliano De Carolis nella nostra squadra, un professionista di grande esperienza che darà un importante contributo all'ulteriore fase di sviluppo di Sirti Digital Solutions - ha dichiarato Michele Scibetta, Ceo di Sirti - Grazie a costanti investimenti in innovazione e competenze interne, Sirti Digital Solutions vanta oggi un forte presidio di settori strategici come l'energia, il banking, la pubblica amministrazione e le telecomunicazioni, grazie alla realizzazione di progetti digitali avanzati su tutto il territorio nazionale".



