Litiga con la compagna e danneggia 11 auto con una katana

Ha litigato con la compagna e per smaltire la rabbia ha danneggiato undici auto sotto casa con una katana. Poi ha opposto resistenza agli agenti intervenuti, ed è stato arrestato.

L'uomo, un 40enne con precedenti, è stato bloccato nella notte tra sabato e domenica scorsi, intorno alle 4, in via Cascina Barocco, nella periferia Sud Ovest di Milano, dopo che un residente aveva segnalato il danneggiamento delle auto, con finestrini e specchietti rotti e carrozzerie rigate.

Uno degli agenti, durante la colluttazione, ha riportato un trauma a un dito. Alla fine l'uomo è stato arrestato per danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per il porto abusivo della katana e di un coltello.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA