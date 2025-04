Il Cenacolo di Pieter Paul Rubens sarà restaurato

Il Cenacolo del pittore fiammingo Pieter Paul Rubens, appartenente alla collezione permanente della Pinacoteca di Brera di Milano, verrà restaurato con il sostegno della società Pwc Italia.

Il dipinto - parte di un retablo (un polittico monumentale), commissionato da Catherine Lescuyer in memoria del padre, poi collocato sull'altare della cappella del Santissimo Sacramento della chiesa di San Rambaud a Malines, in Belgio, nel 1631 - sarà restaurato a vista e quindi senza sottrarlo ai visitatori che così potranno continuare a godere dell'opera seguendo dal vivo l'attività.

Il lavoro - si legge in una nota - svolto da un team composto da restauratori, storici dell'arte e scienziati guidati da Andrea Carini, responsabile del laboratorio di restauro della Pinacoteca di Brera, consisterà in una prima fase conoscitiva in cui si cerca di aumentare il più possibile la conoscenza dell'oggetto anche con l'uso della diagnostica per immagini, che svela gli strati sottostanti, i disegni iniziali e quindi le prime fasi della pittura, poi modificati nello sviluppo finale dell'opera. Seguirà la fase della pulitura, nel corso della quale vengono assottigliate le sostanze soprammesse che impediscono una corretta lettura dell'immagine. Infine l'ultima fase, quella del ritocco pittorico nei punti in cui non c'è più il colore originale, al fine di reintegrarli con materiali compatibili e reversibili.

"Proseguire il percorso di collaborazione con la Pinacoteca di Brera sostenendo il restauro di un'opera così importante ci rende particolarmente orgogliosi. Vogliamo continuare a rendere concreto il nostro impegno in ambito culturale nei confronti delle comunità in cui operiamo e da cui traiamo valore", ha detto Giovanni Andrea Toselli, presidente e amministratore delegato di PwC Italia.



