Gaza, presidio a Rai Milano per denuncia 'omicidio giornalisti'

Per denunciare "l'omicidio mirato nella Striscia di Gaza di oltre 200 giornalisti assassinati dalle forze d'occupazione israeliane negli ultimi 18 mesi", si è svolto dopo le 18 un presidio definito auto-organizzato davanti alla sede Rai di corso Sempione a Milano.

I partecipanti hanno denunciato "il fragoroso silenzio della Rai" sulla questione e "la vergognosa copertura mediatica che il cosiddetto 'servizio pubblico' ha offerto e continua a offrire presentando ipocritamente come guerra tra due eserciti, o come guerra al terrorismo e non come occupazione coloniale di insediamento e sistematica pulizia etnica, il genocidio del popolo palestinese di Gaza e ora della Cisgiodania".

"Un genocidio - è stato affermato - che avviene oltre che per le bombe, i carri armati, i droni, le incarcerazioni arbitrarie e le torture ma anche dichiaratamente per fame sete e privazione di ogni aiuto umanitario a cui è vietato ogni ingresso dal giorno della cessazione unilaterale della tregua". "Chiediamo ai giornalisti Rai e di ogni media di prendere posizione contro il silenzio complice di questo genocidio": questo l'appello delle persone che hanno preso parte all'iniziativa.



