Fugge all'alt, preso dopo un inseguimento dalla Polizia locale a Milano

Un trentenne, con numerosi precedenti penali e in sella a una Vespa risultata rubata, è stato bloccato dopo un rocambolesco inseguimento da parte di una pattuglia di motociclisti della Polizia locale per le vie del quartiere Bovisa, alla periferia nord di Milano.

Per sfuggire agli agenti, l'uomo ha anche imboccato contromano via degli Imbriani, poi è entrato in piazza Nigra e ha svoltato in viale Jenner, per poi tornare in via degli Imbriani dove, avendo ormai capito di non aver possibilità di fuga, ha accostato all'incrocio con via Adelina Patti. Lì è stato bloccato dagli agenti.

Sul posto, sono arrivate diverse pattuglie dei vigili, attirando l'attenzione di passanti e abitanti.

L'uomo, dopo aver accostato e fermato lo scooter, è stato fatto sdraiare a terra dagli agenti che lo hanno perquisito e ammanettato.



