Fiamme in dimora storica nel Comasco, nessun ferito

Una dimora storica costruita a cavallo degli anni Venti del Novecento, è andata completamente distrutta in un incendio divampato poco prima delle 20 di ieri nel territorio del Comune di Brunate (Como). Non si segnalano feriti.

Nota con il nome di "Baita", Villa Fornasari fu edificata in stile neo-medioevale su progetto dell'architetto Federico Frigerio, ed era una delle dimore facenti parte di un circuito di ville storiche molto battuto dai visitatori di Brunate.

Alle operazioni di spegnimento hanno lavorato tutta notte otto squadre di vigili del fuoco, impegnati anche a impedire la propalazione ai boschi circostanti. La villa era disabitata e in fase di ristrutturazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA