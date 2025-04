Fabregas, dobbiamo dare il massimo per vincere

"È un derby, una partita importante del campionato che vogliamo vincere e sappiamo di dover dare il massimo": così Cesc Fabregas, tecnico del Como, all'antivigilia della sfida contro il Monza. I lariani affronteranno il derby in Brianza reduci da due pareggi in scontri diretti per la salvezza: "Il livello massimo si raggiunge anche attraverso i momenti negativi. La strada continuo a pensare che sia quella giusta - spiega Fabregas -, siamo cresciuti tanto, siamo al 25% del progetto Como. Avere ambizione è molto importante, ma non bisogna essere presuntuosi. Il punteggio aiuta tantissimo all'obiettivo della salvezza, ma dobbiamo ritornare un po' con i piedi per terra".

Di fronte ci sarà il Monza, ultimo in classifica ma con le motivazioni che un derby impone: "Tante squadre hanno faticato con il Monza. Mi piacerebbe dire che è una partita facile da vincere 0-3, ma non è così. Se guardiamo i dati, il Como è la squadra che avrebbe meritato più punti per quello che ha fatto, ma il Monza non è molto lontano da noi".

Fabregas ritroverà da avversario Alessandro Nesta: "Già lo scorso anno, quando abbiamo giocato contro la Reggiana, ho visto che ha un modo di giocare molto interessante. Il suo Monza è una squadra che vuole sempre giocare bene, palleggiare e trovare superiorità. Dobbiamo stare attenti e fare una partita giusta a livello di atteggiamento".

All'U-Power Stadium il Como non avrà i propri tifosi: "Si sentirà la loro assenza, di sicuro. Li ringraziamo perché sono sempre con noi. Dobbiamo continuare così per arrivare all'obiettivo".



