Disabile precipita da struttura in cui è assistito, grave

Una persona di 28 anni che era stata affidata e quindi risiedeva all'interno di una cooperativa di assistenza per disabili è precipitata, giovedì mattina, da una finestra del primo piano della palazzina in cui è insediata la struttura stessa, in piazzale Donatori di Sangue a Codogno (Lodi).

Giunti i soccorsi l'ospite è stato portato, in gravi condizioni, all'ospedale di Cremona. La prima ipotesi è quella di un gesto volontario ma, comunque, sul fatto è stata aperta un'indagine dai carabinieri di Lodi. Avviata, intanto, anche un'indagine interna alla cooperativa.

