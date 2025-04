Calcio: Inter, Lautaro torna ad allenarsi in gruppo

L'Inter torna subito al lavoro al BPER Training Centre di Appiano Gentile. Dopo l'1-1 contro il Milan nella semifinale d'andata di Coppa Italia, la squadra di Simone Inzaghi ha svolto una seduta di allenamento mattutina in vista della gara contro il Parma di sabato alle 18 al Tardini.

La novità verso la partita contro i gialloblu è che Lautaro Martinez si è allenato interamente insieme al resto del gruppo e quindi è recuperato per la sfida di sabato. Hanno invece lavorato precauzionalmente a parte Dimarco e Arnautovic, i quali tuttavia domani si dovrebbero allenare integralmente con la squadra. Si allungano i tempi di recupero invece di Dumfries, che dovrebbe saltare almeno le prossime quattro gare contro Parma, Bayern Monaco in trasferta, Cagliari e il ritorno col Bayern Monaco a San Siro.



