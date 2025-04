Ambiente: tecnologia CoRen, in Lombardia 70 edifici consumano meno

Settanta edifici riqualificati in Lombardia con una media di 3 salti di classe energetica negli ultimi 4 anni, di cui 37 a Milano. Sono i condomini ristrutturati grazie alla metodologia CoRen che prevede "la co-progettazione degli interventi di deep renovation insieme alla comunità condominiale, in un processo decisionale condiviso e fondato sulla comprensione del valore economico ed energetico dell'intervento e in parte grazie alla spinta data dai bonus vigenti". Lo rende noto, in un comunicato, Teicos azienda edile milanese specializzata nella ristrutturazione energetica del costruito.

Tra i lavori realizzati vi è il condominio degli anni '70 in via Ca' Granda a Milano: attualmente in lavorazione, già quattro delle sei torri del complesso condominiale di 30 mila metri quadri "hanno ottenuto un salto di classe dalla F alla C". A Monza, in via Mazzucotelli si è "ottenuto un risparmio energetico del 74% con un salto di 5 classi, dalla E alla A2".

E' stata così riqualificata - viene affermato nella nota - una superficie complessiva di 213.465,90 metri quadrati che consente un risparmio di energia annuo pari a 1514,50 GWh.



