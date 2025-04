Alla Milano Design Week 1650 eventi, 20,5% in più del 2024

La Milano Design Week, che si terrà dal 7 al 13 aprile in città in concomitanza con il Salone del Mobile, segna un nuovo record con oltre 1.650 eventi previsti, con un 20,5% in più dello scorso anno. Come ogni anno, attraverso un bando il Comune ha costruito il palinsesto ufficiale della manifestazione con iniziative negli spazi pubblici, nei punti vendita e negli showroom delle storiche zone del design, nei palazzi storici, nei musei, nei teatri e negli spazi ex industriali, anche nei quartieri più lontani dal centro. "La Milano Design Week si conferma anche quest'anno non solo come un evento di prestigio e rilevanza internazionale, ma anche un motore di crescita economica e culturale per l'intera città e per tutti i suoi quartieri, con ricadute importanti che vanno oltre i giorni della manifestazione", afferma l'assessora allo Sviluppo economico e Politiche del Lavoro Alessia Cappello. Restano confermati i tradizionali distretti del design: Brera, 5Vie, Durini, Isola, Statale e Tortona. Confermate anche Porta Venezia e Monumentale. Quest'ultima, per l'edizione 2025, arricchisce il proprio itinerario coinvolgendo via Paolo Sarpi e il Teatro del Borgo in via Verga che ospiterà un'esposizione di brand italiani, cinesi ed internazionali. La Design Week darà l'occasione per scoprire i palazzi storici di Milano, come ad esempio la storica sede del Corriere della Sera, Palazzo Bovara o Villa Necchi Campiglio. Anche quest'anno il design emergente sarà protagonista a Base Milano, con Exhibit, una piattaforma per esporre e interagire con il pubblico rivolta a giovani designer, studi di progettazione e università.

Anche l'edizione del 2025 della Milano Design Week sarà attenta alla sostenibilità ambientale e sociale. Il 52% dei progetti accolti in palinsesto ha adottato soluzioni circolari attraverso il riuso di allestimenti o materiale precedentemente utilizzati o all'utilizzo di prodotti e materiali già presenti in città.



