Al Salone del Mobile con un biglietto unico Trenord

Al Salone del Mobile, che si terrà a Fieramilano a Rho dall'8 al 13 aprile, si può andare utilizzando Trenord. Per raggiungere la stazione di Rho Fiera Milano, a pochi passi dall'area espositiva, saranno disponibili due tariffe: il biglietto integrato STIBM, che comprende a 4,40 euro il viaggio di andata/ritorno dalla città di Milano, e lo speciale 'Salone del Mobile Day Pass', per un viaggio andata/ritorno da tutta la Lombardia a 13 euro. In treno si potranno raggiungere anche gli eventi del Fuorisalone dalle 24 stazioni nella città di Milano.

Il biglietto speciale Salone del Mobile Day Pass, valido per gli adulti, consente ai ragazzi con meno di 14 anni di viaggiare gratis con il titolare del biglietto. È acquistabile presso le biglietterie, le rivendite e i distributori automatici di Trenord o tramite la sezione 'Gite in Treno' del sito trenord.it. I biglietti digitali devono essere usati nel giorno indicato al momento dell'acquisto. Non richiedono né convalida né stampa: in caso di controllo, è sufficiente mostrare al personale Trenord direttamente il ticket sul proprio smartphone.





