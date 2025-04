Al FuoriSalone la mostra evento 'Cre-Action' di Interni

La creatività come sintesi di creazione e azione è al centro della mostra-evento Cre-Action di Interni, che porterà al FuoriSalone 40 proposte creative - tra installazioni, microarchitetture, maxi oggetti e mostre - realizzate da più di 50 progettisti di 10 nazionalità diverse in 6 luoghi iconici di Milano.

La mostra ideata dal magazine di interiors e contemporary diretto da Gilda Bojardi si terrà dal 7 al 17 aprile nei Cortili dell'Università degli Studi di Milano, all'Orto Botanico di Brera, nello Strettone della Pinacoteca e al Portrait Milano, sede di Audi House of Progress.

"Quest'anno Interni - spiega Bojardi - propone una riflessione sul tema della Cre-Action, attraverso una grande Mostra-Evento che si manifesta come esposizione corale, diffusa in città, concepita come un laboratorio di idee, un luogo di confronto, in cui la creatività diventa sintesi tra creazione e azione".

Alla mostra-evento di Interni - una delle principali iniziative che il Comune di Milano propone per la Design Week e per il FuoriSalone 2025 -partecipano grandi nomi del design come lo studio internazionale Mad, Piero Lissoni, AMDL Circle e Michele De Lucchi, Pangea, Marco Nereo Rotelli, BIG - Bjarke Ingels Group, Simone Micheli, Studio Marco Piva, Bruno Simoes con ApexBrasil, Oneworks, Elena Salmistraro, Felice Limosani, Chen Yaoguang - Light Mix, Wu Bin, lo studio Drift, Philippe Starck, Marco Balich.



