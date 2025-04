A Milano per la Design Week più corse metro e orario allungato

Nella settimana della Design Week, quando si svolge in fiera il Salone del Mobile, e in città sono in programma tutti gli eventi del fuorisalone, Atm rafforza il servizio dei mezzi pubblici.

Quindi dall'8 al 13 aprile saranno più frequenti le corse delle linee M1 e M2 della metropolitana, mentre tutte le metro allungano l'orario di servizio, con ultima corsa prevista intorno alle due. Di conseguenza, saranno aperti fino alle 3 di notte i parcheggi di Cascina Gobba, Famagosta, Lampugnano, Bisceglie e San Donato.

"È vitale - ha spiegato l'assessore milanese ai Trasporti Arianna Censi - accogliere i visitatori e le visitatrici con un potenziamento del trasporto pubblico per facilitare gli spostamenti e rendere più facile abbandonare l'auto. In quella settimana aumenteranno le frequenze delle metropolitane e si allungherà l'orario di servizio fino a tarda notte per rendere la visita della nostra città ancora più piacevole".



