A Milano fiera sul mondo matrimoni, 200 brand da 21 paesi

L'universo che ruota attorno al giorno del matrimonio si ritrova da domani a Sì Sposaitalia Collezioni, la kermesse internazionale dedicata a bridal e cerimonia. Oltre 200 brand presenti, provenienti da 21 Paesi (tra cui Nuova Zelanda e Taiwan) selezionati per particolarità della collezione e una delegazione di buyer internazionali da 23 Paesi. Tra questi i più rappresentativi per potere d'acquisto e numero di compratori sono Giappone, Corea del Sud, Grecia, Polonia e Sud Africa.

Fino al 6 aprile, negli spazi di Allianz Mico, focus quindi sul total look degli sposi e degli invitati con sfilate, ma anche una serie di talk e incontri dedicati al mondo del retail.

Molti i brand che hanno scelto la rassegna per presentare in anteprima le loro collezioni. inoltre per l'edizione 2025 si conferma l'area Unconvetional Bride, dedicata a una selezione di brand di nicchia ed emergenti nel settore bridal & accessories, interamente pensata per il total look della sposa moderna e contemporanea.

Confermato anche l' impegno della manifestazione nel valorizzare i nuovi talenti del settore moda. Si ripete la collaborazione con l'Istituto Europeo di Design, attraverso il progetto Ied per Fiera Milano - Sì Sposaitalia Collezioni che coinvolgerà 24 studenti del Master in Fashion Communication&Styling, coordinati da Giuliana Parabiago, nella realizzazione di video-racconti dedicati agli abiti per occasioni speciali. Accanto a questo, si aggiunge il progetto con ITS Cosmo - Acof Olga Fiorini, che vedrà esposti in manifestazione sei abiti che interpretano la visione degli studenti di un abito elegante e da sposa.



