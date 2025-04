San Siro: Fontana, vedrò il sindaco Sala e valuteremo sui tempi

Sullo stadio di Milano "non ho ancora visto i dettagli, devo incontrare nei prossimi giorni il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in quell'occasione mi presenterà anche il progetto, le necessità e le richieste, quindi si potrà essere anche più precisi nel valutare i tempi".

Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento all'istituto neurologico Carlo Besta di Milano, parlando dello scetticismo sui tempi per il nuovo stadio espresso dal presidente dell'Inter Giuseppe Marotta.

"Bisogna vedere quali sono i tempi che si aspetta Marotta e bisogna vedere quali sono i problemi che eventualmente ci sono.

Ho sempre detto innanzitutto che la città ha bisogno di uno stadio e secondo me la scelta di San Siro è sicuramente quella più opportuna", ha aggiunto Fontana.



