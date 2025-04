Sala, bene blitz rapine, su ragazzi che sbagliano serve fermezza

"Quella di oggi è una operazione veramente molto positiva che ovviamente è stata studiata e guidata dalla Prefettura, dal prefetto insieme anche a noi.

Oggi, per semplificare anche in termini così più di conoscenza della gente, riguarda i 'maranza' in sostanza e ne sono stati presi tanti". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione della base easyJet di Milano Linate, a proposito della maxi operazione che ha portato la polizia ad eseguire provvedimenti restrittivi nei confronti di 50 soggetti, 18 dei quali minorenni.

"Penso e spero - ha proseguito Sala - che ci debba essere anche un atteggiamento fermo rispetto a questi ragazzi che da un lato vanno seguiti, educati, però dall'altro, quando sbagliano ripetutamente, e quelli fermati oggi hanno sbagliato ripetutamente, devono scontare la pena".

Riguardo all'operazione, "non mi preoccupano gli arresti, ma la diffusione di una criminalità sempre più invasiva e organizzata, questo è l'aspetto più preoccupante", ha commentato anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dello stesso evento. "È un problema che si faceva finta di non vedere, soprattutto da una certa parte politica. Adesso i nodi vengono al pettine e bisogna correre ai ripari", ha concluso.



