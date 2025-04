Nuovo stile per la Terrazza Aperol a Milano con vista Duomo

Nuovo stile per la Terrazza Aperol che si affaccia su piazza del Duomo a Milano. Uno dei luoghi iconici dell'aperitivo milanese si presenta al pubblico alla sua riapertura con una veste che è omaggio all'identità di Aperol, nato in Veneto nel 1919 e che ha conquistato tutto il mondo grazie all'Aperol Spritz.

Il nuovo format della Terrazza celebra proprio le origini venete di Aperol, ispirandosi alla tradizione dei bacari veneziani e fondendosi con lo stile cosmopolita di Milano.

Curato dallo studio di architettura Vudafieri-Saverino Partners, il restyling degli spazi riflette il concetto di 'golden hour senza tempo', ovvero il momento simbolo dell'aperitivo italiano, grazie all'utilizzo di colori come l'oro, l'arancione e il blu, e alla presenza di geometrie e volumi ondulati e dinamici che, dalla carta da parati al bancone, rimandano ai colori del tramonto e al movimento dell'acqua nella laguna veneziana.

Le ampie vetrate danno sulla terrazza panoramica con la vista privilegiata sul Duomo. Un tocco di Milano si trova anche nelle illustrazioni firmate dall'artista Vahram Muratyan che interpretano i luoghi iconici milanesi e raccontano il rito dell'aperitivo in chiave contemporanea. Cuore di Terrazza Aperol sono il bancone e il social table nella sala interna che invitano alla condivisione, mentre la scelta dei materiali, dal vetro al metallo fino al policarbonato riciclato, sono simbolo di estetica e sostenibilità.

Ad interpretare la tradizione veneta è anche la proposta food con i cicchetti che hanno anche un'influenza milanese. Situata al secondo piano del Mercato del Duomo, la Terrazza è raggiungibile tramite l'ingresso di Motta-Autogrill.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA