Maxi blitz della Polizia a Milano contro rapine in strada

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano e dalla Procura della per i minorenni, sta dando esecuzione a numerosi provvedimenti restrittivi anche a carico di soggetti stranieri.

L'operazione - spiega la Polizia - nasce da un'attività di indagine sistematica sul fenomeno delle rapine e dei furti con strappo commessi da giovani stranieri negli ultimi mesi e ha svelato un importante attività di ricettazione.

Agli arrestati per una lunga serie di rapine accadute per strada, nelle stazioni delle metro e a bordo altri mezzi pubblici è contestata l'associazione per delinquere, la ricettazione e riciclaggio.

Le indagini sono state svolte dai poliziotti della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura ordinaria e da quella dei minori, dal momento che numerosi indagati sono minorenni.





