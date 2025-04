Inps, inaugurata a Milano la mostra d'arte 'Contemporanea'

L'Inps ha inaugurato a Milano la mostra collettiva internazionale 'Contemporanea, per un'arte responsabile', prima tappa di un progetto di welfare culturale per rendere l'arte e la cultura un bene accessibile a tutti i cittadini. L'esposizione, ospitata nella storica sede di Palazzo Piacentini, è curata da Annalisa Bianco e Valerio Dehò e sarà visitabile gratuitamente dal 3 al 13 aprile prenotando sul sito dell'Inps.

L'iniziativa si tiene durante la Milano Art Week e in concomitanza con Miart Art Fair 2025. Nelle sale del palazzo che è anche la Direzione regionale e metropolitana Inps di Milano trovano spazio le opere di artisti internazionali come Raimondo Galeano, Roberto Pugliese, Hyon Soo Kim, Arthur Duff, Marta Longa e del collettivo Universal Everything. Attraverso tecniche innovative e linguaggi eterogenei, le opere dialogano con il tema dell'edizione 2025 di Miart, 'Among friends', esplorando l'arte come veicolo di comunicazione sociale e intergenerazionale.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di welfare culturale promosso dall'Inps, che considera la cultura un diritto fondamentale, al pari del lavoro e dell'assistenza. "Una società che tutela e promuove la cultura è una società più coesa e consapevole", afferma Gabriele Fava, presidente dell'Inps.

"Con 'Contemporanea' confermiamo il nostro impegno nel coniugare il sostegno previdenziale e assistenziale con una visione di welfare generativo, capace di creare benessere e nuovo valore per le persone e per il Paese", aggiunge Fava.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA