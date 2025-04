Edison, in Sicilia investimenti per 270 milioni su rinnovabili

Edison ha in corso cantieri in Sicilia per la realizzazione di 230 Mw di nuova capacità rinnovabile, in linea con il piano strategico del gruppo che prevede 5 Gw di potenza green in Italia, coprendo almeno il 40% del mix di generazione elettrica al 2030.

Si tratta di nuovi impianti fotovoltaici in costruzione nelle province di Palermo e Trapani, per un investimento complessivo di oltre 270 milioni di euro. I lavori, coordinati dalla divisione ingegneria di Edison, impiegano complessivamente oltre 500 maestranze e 100 imprese fornitrici. La messa in esercizio dei nuovi impianti è prevista tra il 2026 e il 2027.

La Sicilia svolge un "ruolo cardine nella transizione energetica, strategico per il Mezzogiorno e per il Paese", commenta Marco Stangalino, executive vice president power asset Edison. "E qui - aggiunge - stiamo lavorando a un importante consolidamento e crescita nelle energie rinnovabili, con le responsabilità di un operatore che è presente da oltre 20 anni nella regione e che si impegna ogni giorno a collaborare con le comunità locali nel rispetto delle peculiarità e delle esigenze del territorio".

Edison rende inoltre noto che sono in corso gli iter autorizzativi per circa 600 Mw, tra progetti fotovoltaici (265 Mw) ed eolici (330 Mw). Di questi, 5 impianti fotovoltaici per 88 Mw hanno recentemente ottenuto tutte le autorizzazioni e andranno ad aggiungersi ai cantieri già aperti. Nell'ambito del piano di sviluppo di Edison, la Sicilia è ritenuta un territorio altamente strategico. Al momento, il gruppo detiene e gestisce nella regione 4 impianti eolici da 104 Mw situati nelle province di Trapani, Enna e Messina, e due impianti fotovoltaici per complessivi 46 Mw.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA