Bastianich presenta Foodish, il piatto magico che commuove

Un nuovo viaggio nel panorama enogastronomico italiano partirà dal 7 aprile su Tv 8, con l'imprenditore della ristorazione italoamericano Joe Bastianich e i suoi ospiti, in giro per varie città dove si disputeranno le sfide tra i piatti. Titolo Foodish "una categoria mai classificata prima", secondo Bastianich. "Che non vuol dire il piatto più tradizionale, o il più moderno o innovativo - ha spiegato - ma quello che in quel contesto da qualcosa in più, una contaminazione tra tecnica e tradizione, una magia, lo vedi nella mia faccia quando faccio il primo morso, di soddisfazione totale, è mangiare qualcosa che quasi ti commuove".

Produzione originale firmata Banijay Italia, in ognuna delle puntate in onda dal lunedì al venerdì, alle 20.30, la sfida diretta sarà tra quattro concorrenti che dovranno presentare la loro versione di uno stesso piatto. A votare insieme a Bastianich anche l'ospite, tra cui Alessandro Borghese, Costantino della Gherardesca, Bianca Guaccero, Marisa Laurito, Aurora Leone, Frank Matano, Guido Meda, Giulia Salemi, Beppe Signori e Rocco Tanica.

Il viaggio toccherà varie città. "Così ho provato anche cose mai assaggiate prima, ad esempio a Napoli il cuoppo - ha raccontato Bastianich - La frittura l'ho mangiata tante volte, ma la cultura del cuoppo per me era totalmente nuova". Lo hano sorpreso anche i vari sapori delle lasagne, o la manualità per impastare ottime orecchiette, mentre ha diluito affrontare una 'vera tortura' nella sessione dedicata agli hamburger. "E' stato davvero difficile, faccio fatica ad accettare da una prospettiva americana quello che voi chiamate hamburger - ha detto sorridendo - Gli italiani non sono culturalmente capaci di fare un hamburger".



