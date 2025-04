Area occupata da abusivi sgomberata da Polizia locale a Milano

E' stata sgomberata stamani da una ventina di abusivi dagli agenti della Polizia locale un'area tra via Pestagalli, via Medici del Vascello e via Bonfadini a Milano.

"Contestualmente - spiega l'assessore alle Opere pubbliche del Comune di Milano, Marco Granelli - iniziamo l'intervento di pulizia e messa in sicurezza". "Vogliamo superare il degrado di quell'area spiega ancora Granelli -. Nel 2023 avevamo fatto una parte del lavoro con una prima recinzione e pulizia, ora lavoriamo per completare. Un problema più volte posto dal Municipio 4 e dai cittadini. È una delle aree per il Piano casa del Comune, già inserita nel bando esplorativo e poi entro fine anno ci sarà l'assegnazione".

"Nel 2011-2014 vi erano quattro campi rom, via Bonfadini-Sacile, via Bonfadini-Zama, via Pestagalli, via Dione Cassio. Poi la ex scuola di via Zama era costantemente occupata.

Ora i quattro campi rom sono chiusi, e le aree avviate alla riqualificazione, con case in affitto, servizi per il nuovo mercato agroalimentare di Sogemi e verde, e attività lavorative private. Così vogliamo cambiare la città e lo stiamo facendo", conclude l'assessore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA