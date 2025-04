Alla Fondazione Prada Thierry De Cordier con la serie NADA

La Cisterna della Fondazione Prada di Milano si trasforma in uno spazio sacro per la mostra monografica "NADA", concepita dall'artista belga Thierry De Cordier appositamente per questo ambiente. Il progetto espositivo, che si potrà visitare dal 3 aprile al 29 settembre, riunisce dieci dipinti di grandi dimensioni della serie NADA, realizzati tra il 1999 e il 2025. Le prime opere di questa serie nascono dalla volontà di De Cordier di cancellare l'immagine della crocifissione. La prima della produzione è stata simbolicamente distrutta. Le opere, quasi monocrome, sono di grandi dimensioni e si stagliano negli spazi con soffitti altissimi della Cisterna illuminata solo con la luce naturale.

"Non ho mai pensato di realizzare un bel quadro - spiega l'artista -. Il mio unico obiettivo era annientare, dal punto di vista simbolico, un'iconografia cristiana profondamente radicata. All'epoca era quello il mio solo obiettivo". Poi a cambiare la visione dell'artista è stata la lettura della biografia del mistico spagnolo San Giovanni della Croce che parlava dell'annullamento di se stessi per conoscere l'unica vera realtà. "All'improvviso si è delineata in me una visione e ho compreso appieno il significato dei dipinti liberandoli dal vincolo interpretativo in cui erano imprigionati. Così le tele iniziavano gradualmente a evolvere verso l'espressione più alta della pittura: il sublime", racconta. Le opere non sono più una forma di pittura negativa, ma un tentativo ultimo di sperimentare, per usare le parole dell'artista, la "grandezza del nulla".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA