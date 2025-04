Susan Sarandon, 'c'è clima di intimidazione, non si può mollare'

"In America oggi c'è un clima di grande intimidazione e per questo bisogna farsi sentire: non possiamo permetterci il lusso di arrenderci, di mollare": è il messaggio lanciato dall'attrice e attivista Susan Sarandon, che è tra le star ritratte dal fotografo Fabrizio Ferri per la mostra Breathtaking, aperta al museo di Storia naturale di Milano dal 2 al 27 aprile.

Prodotta da Nobile Agency, l'installazione - con al centro una bara di cristallo piena d'acqua - presenta i volti di Helena Christensen, Misty Copeland, Willem Dafoe, Charlotte Gainsbourg, Gala Gonzalez, Julianne Moore, Bridget Moynahan, Carolyn Murphy, Isabella Rossellini, Susan Sarandon e Naomi Watts come se fossero asfissiati dalla plastica, in una forte denuncia dell'inquinamento degli oceani.



