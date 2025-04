'Special Edition' del Cenacolo Artom per miart e Design Week

'Special Edition' del Cenacolo Artom in occasione di miart e della Design Week assieme al Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, Alessia Cappello, assessore allo Sviluppo Economico Moda e Design del Comune di Milano, Tommaso Sacchi assessore alla Cultura, Nicola Ricciardi, direttore artistico di Miart, Gilda Bojardi, inventrice del Fuori Salone, Marco Sabetta, direttore generale del Salone del Mobile che si svolgerà dall' 8 aprile mentre il via del Fuori Salone è il 7 e quello del MiArt il 4.

Una edizione tenuta al Lucid Club di Milano con circa cento ospiti accolti da Arturo Artom: tra di loro Melania Rizzoli, nuova entrata nel cda del Teatro alla Scala, il finanziere e mecenate Francesco Micheli, Daniela Iavarone, presidente dell' Associazione Amici della Lirica, Paola Manfrin, la più amata creativa pubblicitaria che ha fatto della provocazione il suo stile e con cui l'artista Maurizio Cattelan ha voluto collaborare, Paola Mazzuccato, Paolo Baggini, Mattia Boffi Valagussa, Marta Sala, Federico Guiscardo Ramondini e Chiara Guidi, Rossana Orlandi, che con un Compasso d'oro alla carriera alla spalle continua a scoprire nuovi talenti.

Tra gli artisti presenti Stefano Giovanelli, Piero Gemelli e lo scultore Marco Nereo Rotelli. Inoltre l'ambasciatore Armando Varricchio, il presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli, Roberto Burioni.

"L' essenza del Cenacolo - dice Artom - è infatti mettere insieme persone provenienti da mondi diversi che qui trovano l'occasione per un confronto di idee".



