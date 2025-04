Passeggera sventa rapina sul filobus a Milano, due denunciati

Non ha avuto esitazioni, a Milano, la passeggera di un filobus che ieri sera è intervenuta per sventare una rapina a un giovane che si trovava con lei su un mezzo pubblico. E che alla fine, anche se minacciata, non solo ha recuperato la refurtiva, un telefonino, ma ha descritto gli autori alla Polizia che poco dopo li ha individuati e denunciati.

È accaduto ieri sera intorno alle 22 sulla linea 91 quando i due presunti rapinatori, un 22enne e un 23enne, entrambi egiziani irregolari e con precedenti, hanno con una scusa avvicinato un 23enne peruviano e poi gli hanno strappato il cellulare dalle mani. Subito però è intervenuta la donna, una 35enne di origine marocchina, che l'ha a sua volta strappato ai due riconsegnandolo all'altro passeggero. I due a quel punto, vista la situazione, sono scesi proferendo insulti e minacce di di morte. Ma la passeggera, ancora una volta, non ha tentennato: chiamata la Polizia ha descritto i due egiziani che poi sono stati rintracciati non lontano, in piazzale Lotto, e denunciati per rapina aggravata.



