Miart, ristoranti espongono opere abbinandole a piatti menù

Dal 3 aprile dieci tra le opere più importanti appartenenti alla collezione di Fondazione Fiera Milano, saranno esposte all'interno di nove ristoranti aderenti all'Associazione Ambasciatori del Gusto, ognuno dei quali inserirà nel proprio menù un piatto dedicato al mondo dell'arte.

Così, ad esempio, all'opera Musée Grevin, Parisdi Hervè Guibert sarà abbinato il piatto Vergine Industriale o a Pensavo sulla Bergère di Francesco De Bernardi la Fregola con ragù bianco di agnello e zimino di erbe amare.

Si rinnova quindi per il terzo anno la collaborazione, durante Miart, tra Fondazione Fiera Milano, Ambasciatori del Gusto e Fiera Milano che organizza la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea (Alliance Mico, 4-6 aprile). Le opere resteranno nei ristoranti, che si trovano tutti a Milano, ad eccezione di uno a Monza, fino al 28 aprile, in modo da offrire l'opportunità di gustare arte e cucina sia ai visitatori del Salone del Mobile che ai turisti che giungeranno a Milano per le vacanze pasquali.

La collezione d'arte di Fondazione Fiera Milano si compone di oltre 140 capolavori in rappresentanza di differenti linguaggi artistici, e si arricchisce ogni anno con i pezzi acquisiti a miart attraverso il fondo di 100.000 euro istituito dalla stessa Fondazione nel 2012. Ad oggi l'investimento complessivo è superiore a 1,3 milioni di euro. Nella scelta delle acquisizioni i vertici di Fondazione Fiera Milano vengono assistiti da una giuria internazionale presieduta da Diana Bracco, componente del Comitato Esecutivo della Fondazione, quest'anno composta da Tone Hansen, Direttore Munch Museum, Oslo; Adam Shaffer, Direttore Magazzino Italian Art Museum, New York e Julia Blaut, Curator and Director of Curatorial Affairs, Robert Rauschenberg Foundation, New York. L'intera collezione delle opere d'arte è ospitata all'interno della Palazzina degli Orafi di Largo Domodossola, sede della Fondazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA