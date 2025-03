'Hai rubato la droga', 17enne picchiato e sequestrato, due arresti

Sospettavano che avesse rubato della cocaina nella loro auto e per questo hanno sequestrato e picchiato un 17enne a Rho, in provincia di Milano.

Con queste accuse due albanesi di 33 e 22 anni stati arrestati e portati in carcere dai carabinieri. Dovranno rispondere di sequestro di persona e lesioni. Era stato il giovane a presentare denuncia per l'episodio, avvenuto il 10 settembre scorso. Grazie alle testimonianze raccolte e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza e alle intercettazioni telefoniche i carabinieri del Nucleo operativo di Rho hanno accertato che lo studente era stato bloccato mentre si trovava in una stradina secondaria del paese dai due che, dopo averlo percosso con un bastone e minacciato, puntandogli anche una pistola, lo avevano caricato a bordo di un'auto e portato in aperta campagna dove era stato 'interrogato', picchiato, e poi lasciato andare. Al momento dell'esecuzione della misura cautelare, i carabinieri hanno trovato nell'abitazione di uno degli indagati circa 250 grammi di cocaina e 5.000 euro in contanti.



