Giovane accoltellato per una rapina in via Padova a Milano

Un 26enne di origine egiziana è stato accoltellato nella notte tra lunedì e martedì nel multietnico quartiere di via Padova, nella periferia Nord di Milano. Il giovane, secondo le prime informazioni, sarebbe stato ferito nel corso di una rapina.

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, che indaga sull'episodio, avvenuto poco prima delle 2, il 26enne stava camminando per strada quando è stato avvicinato da uno straniero, a suo dire sudamericano, che per rapina lo ha accoltellato al torace, alle spalle. Soccorso dal 118, è stato portato, cosciente, in codice rosso, all'ospedale di Niguarda. Nel quartiere proprio recentemente sono stati effettuati ripetuti controlli interforze da parte delle forze dell'ordine.





