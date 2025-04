Giornata genitori-figli in carcere a Monza con CSI

Gioco e tempo di qualità per i detenuti nel reparto Luce della Casa Circondariale di Sanquirico a Monza, che nel fine settimana hanno potuto incontrare le loro famiglie grazie al progetto solidale "Genitori-Figli", organizzato dal Centro Sportivo Italiano - Comitato Territoriale di Milano. Circa una ventina i nuclei familiari coinvolti nelle attività ludico-sportive proposte dal CSI, con la partecipazione di bimbi e ragazzi tra i 3 e i 16 anni, che cortile di cemento interno al reparto hanno potuto partecipare con i loro papà a diverse attività gestite da cinque volontari, unitamente agli istruttori della squadra pallavolo del Carcere. Dal tiro con l'arco al badminton, dal ping-pong al tiro ai barattoli, dai palloncini colorati sino all'angolo trucco e disegno per i più piccoli, tanti i giochi a cui si sono dedicati i papà con i loro figli.

Il progetto, nella scorsa stagione, ha registrato oltre 700 ore annuali di attività nelle carceri di Monza e della provincia di Milano. "La sfida oggi non è riuscire, anche negli istituti di pena, a rendere lo sport uno strumento educativo - ha dichiarato il Presidente CSI Milano Massimo Achini - attraverso la giornata genitori-figli siamo stati in grado di creare un contatto speciale tra le famiglie; più stretto, umano e sicuramente differente da quello che si instaura abitualmente durante i colloqui".

"Lo sport in carcere, tanto sostenuto per il benessere psico-fisico che promuove, è diventato anche uno strumento educativo importante per sostenere i detenuti nel ruolo genitoriale e accompagnarli a vivere esperienze di segno positivo con le loro famiglie", ha commentato Cosima Buccoliero, direttrice della Casa Circondariale di Monza.



