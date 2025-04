Campus universitario in area Expo, posta prima pietra studentato

L'avvio dell'edificazione del primo studentato del distretto dell'innovazione Mind a Milano è una tappa fondamentale nel processo di rigenerazione urbana dell'area in cui fu realizzato nel 2015 l'Expo. Un ambizioso progetto di partnership pubblico-privato per trasformare l'area in hub di ricerca, sviluppo, con la presenza, tra gli altri, non solo della Università Statale ma anche del centro di ricerca Human Techonopole e del nuovo Irccs Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio.

Inaugurato nel 2023, il cantiere per la realizzazione del Campus universitario che accoglierà facoltà scientifiche della Statale, sarà concluso nella seconda metà del 2027. L'edificio B, centrale per l'avvio delle attività didattiche, verrà ultimato entro dicembre 2026, con un anticipo di oltre sei mesi rispetto alla scadenza originaria.

Confinante con l'Albero della Vita, il simbolo dell'Expo, all'incrocio tra il Cardo e il Decumano, il futuro Campus avrà una superficie totale lorda di 210.000 mq distribuita su 5 edifici principali e ospiterà 23.000 tra studenti, docenti e ricercatori. Il progetto prevede 18.300 mq di aule, quasi 50.000 mq tra laboratori didattici e dipartimentali, oltre 8.000 mq di biblioteca, 5.500 mq di area verde da destinare a orto botanico e oltre 5.000 mq di spazi comuni per studenti.

Nei prossimi anni, l'intera area dovrà di arricchirsi di infrastrutture per studenti, ricercatori e cittadini. Elemento chiave sarà la nuova fermata del passante ferroviario Mind-Merlata, che garantirà collegamenti diretti con il centro di Milano e l'area metropolitana.

"Entro il 2027, più del 50% dei Minders sarà composto da under 30 - ha commentato Fabrizio Zichichi, executive project director di Lendlease - Oltre agli studenti de La Statale, il campus ospiterà infatti quelli della Scuola di Restauro di Botticino, di Cima (Campus Its Mind Academy) e i giovani ricercatori di Human Technopole".



