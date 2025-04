Barilla partecipa 'A scuola d'impresa' con Mulino Bianco

Con il suo brand Mulino Bianco, che quest'anno compie 50 anni, Barilla è tornato a partecipare per il secondo anno al progetto 'A Scuola d'Impresa', l'iniziativa promossa da Museimpresa, Archivio del cinema industriale e Liuc - Università Cattaneo per avvicinare gli studenti alle eccellenze del Made in Italy attraverso con visite guidate e progetti.

In particolare, Barilla ha messo a disposizione il proprio archivio - fondato nel 1987 da Pietro Barilla e ora riconosciuto come sito di rilevante interesse storico dal ministero della Cultura - per il progetto 'Mulino Bianco: un museo a portata di click' che ha coinvolto tre classi del triennio finale delle superiori di due scuole di Parma (il liceo artistico Toschi e l'istituto tecnico economico Melloni) per realizzare il museo digitale del brand.

Gli studenti hanno prima visitato la sede principale di Barilla e l'Archivio Storico, dove hanno consultato documenti aziendali, loghi, video e pubblicità storiche (3.500 i video pubblicitari, oltre 150 i manifesti a partire dagli anni '20) Partendo da questo, inizialmente supportati dai professionisti di Barilla e dai loro docenti, hanno sviluppare soluzioni innovative per rendere il museo digitale coinvolgente per un pubblico ampio proponendo strategie per migliorare la fruizione dei contenuti e valorizzare il patrimonio storico del brand.

"L'idea di creare un museo virtuale - ha osservato spiega Maria Carmen Nuzzo, docente di Progettazione Architettonica - è un approccio originale e diverso dal loro lavoro quotidiano.

Questo ha acceso in loro una curiosità nuova, spingendoli a esplorare il mondo della comunicazione con occhi diversi".

"Gli studenti si sono trovati di fronte a materiali che raccontano decenni di storia della comunicazione - ha aggiunto Lucia Poi del Melloni -. Hanno analizzato le scelte grafiche, i cambiamenti nei messaggi pubblicitari, l'evoluzione del packaging. Questo ha permesso loro di sviluppare un occhio critico e consapevole verso il mondo del marketing e della narrazione d'impresa".



