Assolombarda in campo per rafforzare il sistema Brianza

Un'agenda strategica per disegnare concretamente la Brianza del futuro, definita da Assolombarda grazie all'ascolto e al coinvolgimento di tutti gli attori del territorio. Questo è stato l'obiettivo del progetto Monza e Brianza 2050, giunto al terzo anno del suo sviluppo, realizzato con il contributo del Consorzio AAster e presentato oggi nella sede di Monza e Brianza dell'associazione.

Un lavoro di analisi ed elaborazione profonda che ha coinvolto imprese, istituzioni, terzo settore. Ne è emersa una visione strategica che ha indicato su quali direttrici innestare lo sviluppo del territorio, guardando a quali asset siano capaci di renderlo più attrattivo per gli investimenti, senza trascurare le criticità e i nodi ancora da sciogliere. La finalità è creare una coalizione strategica che si assuma la responsabilità di costruire per la Brianza un nuovo modello di sviluppo.

"Monza e Brianza è un motore economico fondamentale per la Lombardia e per l'intero Paese", afferma Alessandro Spada, presidente di Assolombarda. "La forza - aggiunge - strutturale delle sue imprese, in larga parte manifatturiere, rende quest'area una vera eccellenza in grado di realizzare 14,6 miliardi di euro di export nel 2024, un valore mai registrato prima. Con 'Monza e Brianza 2050' abbiamo definito un'agenda concreta volta a valorizzare gli asset di sviluppo. Ora diventa prioritario lavorare insieme a tutti gli attori del territorio per giocare di sistema alcune partite chiave. Dobbiamo, in particolare, rafforzare le infrastrutture e migliorare i collegamenti con Milano, la Lombardia e l'Europa, evitando ulteriori ritardi e concludendo, finalmente".



