A Messina Le Panchine delle Meraviglie celebrano arte e bellezza

Dieci panchine sul lungomare di Messina, firmate da artiste e artisti siciliani per rigenerare il territorio e risvegliare la meraviglia. Sono 'Le Panchine delle Meraviglie' di Birra Messina Cristalli di Sale, un'opera d'arte collettiva di rigenerazione urbana donata alla città per rendere omaggio alla terra d'origine di questa birra.

L'obiettivo è aggiungere meraviglia al quotidiano attraverso l'arte, trasformando spazi ordinari in luoghi straordinari di bellezza e aggregazione.

Secondo una ricerca condotta da AstraRicerche per Birra Messina, per 8 giovani su 10 la capacità di continuare a meravigliarsi nella vita è legata soprattutto alla socialità, fondamentale per 7 giovani su 10. L'indagine mette in evidenza quanto azioni semplici, come stare seduti proprio su una panchina con una persona cara a chiacchierare, rappresenti per l'82,3% degli intervistati un momento carico di meraviglia.

Dopo 'Il Mosaico delle Meraviglie', che nel 2023 ha contribuito alla riqualificazione urbana del Fondo Saccà, un nuovo angolo di Messina si veste di arte e colore, esaltando l'antica tradizione ceramica siciliana. "Con 'Le Panchine delle Meraviglie', Birra Messina Cristalli di Sale rinnova in modo concreto il suo legame con la Sicilia - ha commentato Ilaria Zaminga, External Communication Manager Heineken Italia - attraverso un progetto di decorazione urbana che celebra l'arte, la cultura e l'identità dell'isola, ma soprattutto che trasforma spazi comuni in luoghi di incontro e condivisione".

Ogni decorazione racconta la Sicilia attraverso le meraviglie delle sue 9 province, dai mosaici di Piazza Armerina al mandorlo in fiore di Agrigento. A completare l'installazione, una decima panchina, dedicata al partner Birrificio Messina.



