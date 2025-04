25 aprile: Memoriale della Shoah lo celebra con gdf e detenuti

Il Memoriale della Shoah di Milano celebra l'ottantesimo anniversario della Liberazione con una giornata di visite guidate il 25 aprile, un incontro organizzato con la Guardia di Finanza il 15 e con un laboratorio di scrittura rivolto alle detenute e ai detenuti del carcere di San Vittore, che si concentra sulle testimonianze scritte da ebrei e oppositori politici che furono imprigionati nel carcere milanese dal '43 al '45.

Il corso, che sarà presentato il 22 aprile alle 18:30 al Memoriale della Shoah, è rivolto alle detenute del reparto femminile e ai detenuti della Nave, il reparto dedicato alle dipendente, ed è organizzato con il Memoriale e Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC, che mette a disposizione la sua documentazione.

Prendendo spunto dall'incontro e dall'approfondimento sulle testimonianze storiche - conservate dall'Archivio del CDEC - gli appuntamenti bimensili vogliono essere un'occasione per maturare una riflessione sulle personali esperienze di vita e di detenzione di ciascuno, favorendo nuovi modi di leggere e raccontare la propria condizione.

"Così come le testimonianze delle vittime del nazifascismo ci ricordano l'importanza di non dimenticare - ha spiegato la direttrice reggente Elisabetta Palù -, i racconti dei detenuti e delle detenute di San Vittore possono aiutare loro e noi tutti a riflettere sulla condizione umana, sulle dinamiche della giustizia e sulla necessità di uno sguardo più consapevole e partecipe nei confronti di chi vive ai margini della società".

Si intitola 'La Guarda di finanza e la liberazione di Milano' l''incontro al Memoriale realizzato alla presenza fra gli altri del presidente del Museo Storico della Guardia di Finanza, il Gen. C.A. Fabrizio Carrarini, comandante Interregionale dell'Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza, il prefetto Claudio Sgaraglia e la senatrice Liliana Segre.



